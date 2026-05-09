DAK/SAR'dan kurtarma tatbikatı

Kalamış merkezli Denizde Gönüllü Arama ve Kurtarma (DAK/SAR) ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı gece eğitimi ve kurtarma tatbikatıyla olası acil durumlara karşı hazırlıklarını tazeledi. Gönüllülerin hep bir ağızdan okuduğu DAK/SAR Andı ile başlayan programda, senaryo gereği denize düşen kazazedeler ve batma tehlikesi geçiren tekneler başarılı operasyonlarla kurtarıldı.

Denizciler Dayanışma Derneği (DDD) bünyesinde faaliyet gösteren DAK/SAR, İstanbul Kalamış açıklarında geniş katılımlı bir gece eğitimi ve kurtarma tatbikatı icra etti. Tüm gönüllülerin katılımıyla okunan DAK/SAR Andı'nın ardından başlayan tatbikatta, 6 kurtarma botu ve 45 gönüllü personel görev aldı. Tatbikat kapsamında ilk olarak Fenerbahçe ve Moda burunları açıklarında denize düşen kişilerin kurtarılmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Termal kameraların kullanıldığı arama çalışmalarında kazazedeler denizden sağ çıkarılırken, senaryonun bir sonraki aşamasında su alarak batma tehlikesi yaşayan bir tekneye müdahale edildi. Telsizden yapılan çağrı ve işaret fişeklerinin ardından bölgeye intikal eden ekipler, personeli tahliye edilen ve batma tehlikesi geçiren tekneyi yedeğe alarak marinaya çekti.

"25 yıldır bölgemizde denizde zorda kalan kişilere yardıma gidiyoruz "

Tatbikatı değerlendiren DAK/SAR Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aytaç, kurumun çeyrek asırlık tecrübesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu gece DAK/SAR denizde bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikata 6 kurtarma botu ve 45 gönüllü personelimiz katıldı. DAK/SAR, Sahil Güvenliğin kendisine vermiş olduğu yetki sahasında denizde zorda kalanlara yardıma giden bir sivil toplum kuruluşudur. 300'e yakın gönüllümüz var. 25 yıldır bölgemizde denizde zorda kalan kişilere yardıma gidiyoruz. 4 binin üzerinde olaya gittik. Bu olaylarda; mesela yangın tehlikesi geçiren bir tekneden, batan bir tekneden veya kayalara oturmuş bir tekneden 622 canı kurtardık. Rakamla tabii ki övünüyoruz, artmasını istemiyoruz. Yaklaşık 1500 üzerindeki kişiye amatör denizcilik eğitimi vermiş bulunuyoruz. Bugünkü tatbikatta ise bir tekneden denize düşen kişileri botlarımız ayrı ayrı kurtardı. Daha sonra bir teknenin su aldığı ihbarını aldık. O tekneye yardıma gittik. Su alma artınca o tekne can salını denize atarak personelini tahliye etti. Batma tehlikesi geçirdiği için o yardım isteyen tekneye gidip o tekneyi yedeğine aldı ve marinasına doğru götürdü. ve tatbikat başarıyla sona erdi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı