Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlamalarında Alternatif Tören

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla CHP Malatya İl Başkanlığı ve Eğitim İş Malatya Şubesi üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. CHP İl Başkanı Yıldız, resmi kutlamalardaki uygulamaları eleştirerek değişikliğin gerekli olduğunu vurguladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanlığı ve Eğitim İş Malatya Şubesi üyeleri, Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na koydu.

Atatürk Anıtı önündeki törene CHP il, ilçe yöneticileri, parti üyeleri ve Eğitim İş yöneticileri katıldı.

Törende CHP İl Başkanı Barış Yıldız ve Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşan Barış Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde ulusal bayramlarımızda, milli bayramlarımızda valilik devlet töreniyle beraber bizler de siyasi partiler olarak çelenk koyabiliyorduk. Ancak burada, resmi törenden hemen sonra alternatif bir törenle çelenk sunmak zorunda kalıyoruz. Bu yönetmeliğin bir an önce değiştirilmesini önemle rica ediyoruz. Yetkililere buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler de diğer resmi bayramlarda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nda birliğimize, beraberliğimize gölge düşüren bu uygulamanın kaldırılmasını İçişleri Bakanlığı'ndan talep ediyoruz. Buradan bir kez daha sesimizi duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı

Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.