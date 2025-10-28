Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlamalarında Alternatif Tören

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanlığı ve Eğitim İş Malatya Şubesi üyeleri, Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na koydu.

Atatürk Anıtı önündeki törene CHP il, ilçe yöneticileri, parti üyeleri ve Eğitim İş yöneticileri katıldı.

Törende CHP İl Başkanı Barış Yıldız ve Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşan Barış Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde ulusal bayramlarımızda, milli bayramlarımızda valilik devlet töreniyle beraber bizler de siyasi partiler olarak çelenk koyabiliyorduk. Ancak burada, resmi törenden hemen sonra alternatif bir törenle çelenk sunmak zorunda kalıyoruz. Bu yönetmeliğin bir an önce değiştirilmesini önemle rica ediyoruz. Yetkililere buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler de diğer resmi bayramlarda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı'nda birliğimize, beraberliğimize gölge düşüren bu uygulamanın kaldırılmasını İçişleri Bakanlığı'ndan talep ediyoruz. Buradan bir kez daha sesimizi duyuruyoruz."