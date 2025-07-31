Yeni Askeri Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Jandarma Genel Komutanlığına mensup 1 Tümgeneral, 5 Tuğgeneral ve 15 Jandarma Kıdemli Albay bir üst rütbeye terfi edildi. Ayrıca karar ile birlikte 78 General ve Albay'ın görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 2 Tuğamiral ve 3 Albay bir üst rütbeye yükseltildi. 6 Amiralin ise görev yerleri değişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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