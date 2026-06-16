Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı