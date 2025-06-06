Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekaletiyle İki Kurban Konya'da Kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekaletiyle İki Kurban Konya'da Kesildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet verdiği iki küçükbaş kurban, Konya'da tekbirler eşliğinde kesildi. TDV yöneticileri, Erdoğan'ın kurbanlarının kesildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği 2 küçükbaş kurban, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV aracılığıyla vekaleti alınan kurbanlar, vakfın il yönetim kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindekiler tarafından tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi. TDV Satınalma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, yurt içi kurban kesim faaliyeti için Konya'daki entegre tesiste vekaletlerini veren vatandaşların kurbanlarını kestiklerini ifade etti. Eşer, "Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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