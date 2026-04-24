Cumhurbaşkanı Erdoğan, Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı da katıldı. Program kapsamında Japon pilot Yuki Tsunoda, Galataport'tan başlayıp, Dolmabahçe'ye gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'tan çıkış yaparak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaşan Japon pilot Yuki Tsunoda ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından programın anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı'nı makamında kabul etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
