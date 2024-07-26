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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde sevgi gösterisiyle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldıktan sonra camiden ayrıldı. Namaz çıkışında kapıda bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu ve Cumhurbaşkanı da vatandaşlara el salladı. Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara simit ikram edildi. Ardından Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Üsküdar'da Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Cuma namazını Taksim Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a namaz çıkışında kapıda bekleyen vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara simit ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii Yerel Politika Haberler

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