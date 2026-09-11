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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan yer aldı.

Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken peş peşe attığı sayılar da dikkati çeken anlar arasında yer aldı. Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve eski milli basketbolcu Ömer Onan'ı "Haydi Ömer, yap sayını" diyerek motive etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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