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Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı

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Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde cuma namazına giden vatandaşlara 2 bin adet ağaç fidanı dağıtıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Orman Haftası çerçevesinde, Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin adet ağaç fidanı dağıtıldı. Cuma namazı için İhsangazi Merkez Camii'ne gelen vatandaşlara, bin adet ceviz, 500 adet badem, 500 adet kiraz ağacı fidanı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtıldı. Fidanları alan vatandaşlar, duyarlıklıkları için ekiplere teşekkür etti.

Teslim aldıkları fidanları dikeceklerini söyleyen Sebahattin Ciğerci, "Orman Genel Müdürlüğü, tarafından vatandaşlarımıza fidan dağıtımı yapılmaktadır. Bize de cami çıkışında dağıtıldı. Duyarlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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