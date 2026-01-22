Haberler

Cuma hutbesinde 'Minberler bayrakla süslensin' teklifi

Cuma hutbesinde 'Minberler bayrakla süslensin' teklifi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepkiler sürerken, Bursa'da görev yapan bir imamdan bu hafta cuma günü irad edilecek hutbeler için dikkat çeken bir öneri geldi.

Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepkiler sürerken, Bursa'da görev yapan bir imamdan bu hafta cuma günü irad edilecek hutbeler için dikkat çeken bir öneri geldi.

Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı, camilerde cuma hutbesi irad edilirken minbere Türk bayrağı asılmasını

teklif etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teklif acizane benden, takdir din ve devlet büyüklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Taşcı, ay-yıldızlı bayrağın millet için taşıdığı anlamı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız canımızdır" sözleriyle dile getirdi.

İmam Taşcı, söz konusu önerisini Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı etiketleyerek paylaşmasıyla da dikkati çekerken, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırı, sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, milyonlarca vatandaş bayrağa yapılan saygısızlığı kınamıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık

AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Ahlaksızlık
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Gazze için kesenin ağzını açtı, ama bir şartı var