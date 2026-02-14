Haberler

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde Kurtul Çakın dönemi

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde Kurtul Çakın dönemi
Güncelleme:
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda Kurtul Çakın, 145 oyla başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Kurtul Çakın seçildi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 233 üyenin oy kullandığı seçimde Kurtul Çakın 145 oy alırken, Cafer Esendemir 84 oy aldı. Seçimde 4 oy ise geçersiz ise sayıldı.

Kurtul Çakın, kendisine oy veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu süreçte ortaya konan irade cemiyetimizin demokratik gücünü göstermiştir. Birlik ve dayanışma içinde çalışacağız. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin saygınlığını yeniden kazandıracağız" dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti genel kurulunda başkanlığa Kurtul Çakın seçilirken, yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

"Umutcan İşledici, Adnan Ercan, Tevfik Dinçkalmış, Umut Yüzer, Hüseyin Sungur, Muzaffer Taş, Bekir Karakoca, Temel Eren, İbrahim Erikan, Nurdan Eryalaz, Şeyda Turaçlar, Sema Erdoğan, Murat Yonat ve Hayriye Eroğlu." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
