Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi'ni tamamlayamadı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 10 yıllık görev süresi içinde yapmak isteyip de yapamadığı en önemli projenin Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu söyledi. Ancak yeterli imza ve yatırımcı firma bulunamadığı için projenin başlanamadığını belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 10 yıllık görev süresi içinde yapmak isteyip de yapamadığı en önemli projenin Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu söyledi. Zamanında Çin'den bir firmanın geldiğini ancak vatandaşların yeterli imzayı verememesi nedeniyle işe başlanamadığını belirten Başkan Soner Çetin, "Sonrasında da çok çaba harcadık ancak yatırımcı firma bulamadık" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçedeki muhtarlık ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların ilgisi dolayısıyla muhtarlık ziyaretleri adeta mahalle toplantısına dönüşen Başkan Soner Çetin'in Belediyeevleri Mahallesi Muhtarlığı ziyareti de benzer görüntülere sahne oldu.

Kendisine yoğun ilgi gösteren çok sayıda vatandaşla buluşan Başkan Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Soner Çetin, "Bana sorsalar '10 yılda yapmak isteyip de yapamadığınız ne var?' diye Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi derim" diye konuştu.

Göreve geldiğinden bu yana ayrım yapmadan tüm Çukurovalıları kucaklayarak eşit ve adaletli hizmet götürmeye çalıştıklarını anlatan Başkan Soner Çetin, "Zamanında Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi için Çin'den bir firma geldi. Başlayıp bitireceklerdi. O zaman gelin imzanızı atın dedim. Ancak imza tamamlanmayınca adamlar 3 ay bekleyip gitti. Sonrasında da Türkiye'nin en büyük firmalarıyla görüşmeler yaptım. Ama sonuçlanmadı. Sizin dediğinizin dışında bir şey yapmam. Bana derseniz ki burayı afet riskli alan dışına çıkaralım, bakanlıkla görüşün derseniz ona da varım. Siz ne derseniz onu yapacağız" dedi.

Muhtarlıkta vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini dinleyen Başkan Soner Çetin, daha sonra Adana Koop Emekli Dinlenme Evi'nde vatandaşlarla buluştu. Burada kapalı semt pazarıyla ilgili müjde veren Başkan Soner Çetin, şunları söyledi:

"Adana Koop Semt Pazarı için 5 kez ihaleye çıktık ama giren olmadı. Bu projenin gecikme sebebi budur. Şimdi 6'ncı ihaleyi yaptık ve çok şükür tamamladık. Yer teslimini yapıyoruz. Pazarın çevresinde de dükkanlar olacak. Sizlere güzel bir eser kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik ortama güven olmadığı için ihalelere kimse girmek istemiyor yoksa bu kapalı pazar çoktan biterdi."