Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Tübitak Bilim Fuarını ve Kariyer Günleri Stantlarını Ziyaret Etti

ÇUKUROVA, ADANA (ANKA) -

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulundaki TÜBİTAK Bilim Fuarını ve Kariyer Günleri dolayısıyla kurulan stantları ziyaret etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokuluna gelişinde okul müdürü Mehmet Nazım Büyükbayram ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği Çetin, kermesi gezdi, Kariyer Günleri dolasıyla oluşturulan stantları ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERE NUTUK HEDİYE ETTİ

Okulda düzenlenen sınıflar arası spor turnuvalarında dereceye giren takımlara ödüllerini veren Başkan Soner Çetin, öğrencilere Nutuk hediye etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ardından okul binasında teknoloji sınıfında TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti. Başkan Soner Çetin ziyarette tüm projelerle ilgili tek tek öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilere Atatürk ilkelerinden ve Cumhuriyet değerlerinden ayrılmamalarını öğütleyen Başkan Soner Çetin, bilimsel araştırmaların önemine değindi. Çetin, projeleri çok beğendiğini ifade ederek, bu parlak öğrencilerin arasından geleceğin bilim insanlarının yetişeceğine vurgu yaptı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Muhammet Ali Demir Ortaokulundan öğrencilerin alkışlarıyla uğurlandı.