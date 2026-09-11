Çorumlu kadınların kış hazırlığı: Tandır başında imece usulü ekmek pişiriyorlar

Çorum'un Osmancık ilçesinde kış mevsimi için hazırlık yapan kadınlar, tandır başında imece usulü ekmek pişiriyor.

Osmancık ilçesinde, günler öncesinden yapılan planlamaların ardından bir araya gelen kadınlar, güçlerini birleştirerek kış hazırlığı yapıyor. Hamurları yoğurup bezeler haline getiren kadınlar, daha sonra büyük tandırlarda pişiriyor. Günler boyunca tandır başında devam eden hazırlıklar, kadınların komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Tandır başında sohbet edip birlikte ekmek pişiren kadınlardan kimi hamur açıyor kimi tandırda ekmek pişiriyor.

"Herkes ailesine kış boyunca yetecek kadar ekmek pişiriyor"

Haşhaşlı, çökelekli, pancarlı, yeşillikli ekmekler pişirildiğini ifade eden Şifa Demirkan, "Bir gün öncesinden yakacaklarını getiriyorlar. Bir hafta öncesinden planlamalarını yapıyorlar. Yaklaşık 25 kilo, 50 kilogram, 100 kilogram ekmek yapan hanımlarımız var. Planlamalarını yaptıktan sonra hamurlarını tek tek küçük bezeler haline getiriyorlar. Daha sonra tandırımızda pişiriliyor. Büyük tandırımız var. Tandırlarda pişiriliyor ekmeklerimiz. Buraya planlamaya gelen, burada çalışan hanımlarımız küçüklükten beri ekmek yapıyorlar. Sırayla imece usulü ekmekler yapılıyor. Her hanımın planlanan bir günü var. Tek tek ekmekleri yapılıyor. Herkes ailesine kış boyunca yetecek kadar ekmek pişiriyor. Burada gelen hanımların şakalaşarak, türkü söyleyerek, aile sıkıntısını atlatarak sosyalleşiyorlar burada. Hem birbirlerini görüyorlar hem de terapi gibi oturuyorlar burada. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Hep ekmeklerini yapıyorlar. Haşhaşlı, çökelekli, pancarlı, yeşillikli ekmeklerimiz yapılıyor. Burada bu ekmeklerimize 'yanıç' deniliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı