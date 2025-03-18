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Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Öğrencilere İftar ve Eğitim Vurgusu

Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Öğrencilere İftar ve Eğitim Vurgusu
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Çorum Valisi Ali Çalgan, yurtta kalan öğrencilerle birlikte iftar yaparak eğitim sürecinin önemini vurguladı. 'Hayat hızla akıp geçiyor, burada geleceğiniz şekillenecek' dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yurtta kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Eğitim sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çalgan, "Hayat hızla akıp geçiyor, burada geleceğiniz şekillenecek" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kerebi Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Vali Çalgan, zamanın değerine vurgu yaparak, eğitimin önemine dikkat çekti. Öğrencilere kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini belirten Çalgan, "Hayat hızla akıp geçiyor. Sizin eğitim gördüğünüz dönem de çok çabuk geçecek. Buradan hayata atılacaksınız. Burada sizin geleceğiniz şekillenecek. Kendinizi her alanda bilgi ve beceriyle donatmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Bu süreci iyi değerlendirmelisiniz. Bunu yaptığınız zaman hem anne ve babanızın fedakarlığını hem de devletimizin size yaptığı yatırımı karşılamış olursunuz. Böylelikle kendinize çok iyi bir istikbal inşa etmiş olursunuz" dedi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç da katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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