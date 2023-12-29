Çorum'un Alaca ilçesinde genişletilmiş güvenlik toplantısı yapıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde genişletilmiş güvenlik toplantısı, Alacahöyük Jandarma Karakolu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Belediye Başkanı H. İbrahim Şaltu, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kırıkçı, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda yapılan sunumların ardından yaklaşan yeni yıl nedeniyle alınması gereken güvenlik tedbirleri, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesi, alkollü araç kullanımını önlemek için trafik denetimlerinin artırılması konuları görüşüldü. - ÇORUM