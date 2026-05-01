Çorum'da 1 Mayıs'ta Bakan Yusuf Tekin İçin Hazırlanan Karne Gerginliğe Yol Açtı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri sırasında, Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından hazırlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik "karne" pankartı kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Miting alanına giriş sırasında güvenlik güçleri, pankart üzerindeki ifadeler nedeniyle söz konusu materyalin alana alınamayacağını belirtti. Bunun üzerine Eğitim-Sen yöneticileri ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Eğitim-Sen temsilcileri, bir eğitim sendikası olarak Milli Eğitim Bakanı'na yönelik değerlendirme niteliğinde karne hazırlamanın demokratik ve doğal bir hak olduğunu savundu. Pankartın alana alınmaması yönündeki tutum üzerine taraflar arasında yaşanan görüşmeler bir süre devam etti.

Tartışmanın uzaması üzerine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız devreye girdi. Tahtasız, pankartı bizzat alarak miting alanına kadar taşıdı.

Kaynak: ANKA