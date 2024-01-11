Çorum Alaca Belediyesi'nde Uğur Tunçel Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, uzun yıllar Alaca Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Uğur Tunçel, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Tunçel, "Uzun zamandır yürüttüğüm Fen İşleri Müdürlüğü görevimden Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şaltu'nun takdiriyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da layıkıyla görev yapmayı amaçlıyorum. Şahsıma, kurumumuza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Mevla'm utandırmasın inşallah" diye konuştu.

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Arslan'ın görevinden istifa ederek MHP'den ilçe belediye başkan adayı olmasından dolayı makamı boşalmıştı. Başkan Yardımcılığı görevine Fen İşleri Müdürü Uğur Tunçel atandı. - ÇORUM