Çorlu Belediyesi: Borç Yapılandırma Başvuruları İçin Son Gün 31 Mayıs

Çorlu Belediyesi, 7440 sayılı Kanun kapsamında bulunan, 2022 yılı ve öncesine ait emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile idari para cezası borçlarının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırılabileceğini duyurdu.

Çorlu Belediyesi, 7440 sayılı Kanun kapsamında bulunan, 2022 yılı ve öncesine ait emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile idari para cezası borçlarının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırılabileceğini duyurdu.

Yurttaşlar, borç yapılandırma başvurularını Çorlu Belediyesi'nin 'Yapılandırma Servisi' veya elektronik ortamda 'ebelediye.corlu.bel.tr' adresinden yapabilecek. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.