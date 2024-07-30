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ÇOMÜ Sosyal Bilimler MYO'da devir teslim töreni gerçekleştirildi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) devir teslim töreni gerçekleştirildi. ÇOMÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük, görevi Prof. Dr. Nazan Yelkikalan'dan teslim aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) devir teslim töreni gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük, görevi Prof. Dr. Nazan Yelkikalan'dan teslim aldı. Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, MEYOK Koordinatörü Doç. Dr. Engin Gür, Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Karabulgu ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri katılım sağladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, çalışmaları ve emekleri için Prof. Dr. Nazan Yelkikalan'a teşekkür ederek, göreve yeni atanan Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük'e başarılar diledi.

Tören topu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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