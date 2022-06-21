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Çöken yol vatandaşı çileden çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çöken yol vatandaşı çileden çıkardı

Tekirdağ'da tarihi caddede çöken yol vatandaşı çileden çıkardı.

Tekirdağ'da tarihi caddede çöken yol vatandaşı çileden çıkardı. Bir esnaf, "Sözde 54 ilden büyük Çorlu'muzun düştüğü hale bakın" dedi.

Çorlu ilçesinin Cemaliye Mahallesi'nde bulunan tarihi Saray Caddesi'nde yol çöktü. Çökmenin nedeni ise, Fatih Çeşme Sokak'taki su patlağı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünüldü. Su patlağı onarımı yapıldıktan sonra kapatılan çukurun hemen yanında, Saray Caddesi girişinde yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 1 metre genişliğindeki çukur, esnaf tarafından çevresine taş konularak tedbir alındı.

"Tarihi cadde yenilenmeli"

Tarihi Saray Caddesi'nin yıllardır yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden esnaf Erdoğan Çakır, "Sözde 54 ilden büyük Çorlu'muzun düştüğü hale bakın. Burası Çorlu'nun meşhur en eski caddesi. Burasının yenilenmeye ihtiyacı var. Bu kadar da rezillik olmaz. Yazık söylenecek bir şey yok. Umarız sesimizi duyarlar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ Saray Çorlu Yerel Haberler

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