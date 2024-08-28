Çocukların Oyuncaklara İlgisi Azalıyor

Eskişehir'de oyuncak satan esnaf Yahya Enes Kaya, çocukların oyuncaklara ilgisinin azaldığını ve telefonla oynamayı tercih ettiklerini belirtti.

Teknolojinin cazibesi çocukları kendisine çekerken oyuncak esnaflarının satışları azalıyor. Renkli ekranlar ve etkileşimli dijital oyunlar eski oyuncaklardan daha çok ilgi görüyor. Oyuncakların yerini yavaş yavaş tabletler ve akıllı telefonlar alırken esnaf Yahya Enes Kaya, çocukların oyuncaklardan çabuk sıkıldığını söyledi. Kaya, "Yaklaşık 10 senedir bu işle ilgileniyorum. Satışlar şu anda kışa göre hareketli diyebilirim ancak bir yoğunluk oluşmadı. Çocuklar teknolojiye yöneldiler. Tablet ve telefonla daha çok ilgileniyorlar. Oyuncaklardan çabuk sıkılıyorlar. Eskiden 3 ay oynanan oyuncaklar şuanda 3 gün oynanıp kenara atılıyor. Çocukların sürekli yeni oyuncak alma istekleri var" dedi.

Esnaf Kaya, oyun anlayışının değiştiğini vurgulayarak "Fiyatlarımız da çok arttı. Ufak peluşlar 200 lirayken büyükler bin liraya kadar çıkıyor. Oyun anlayışı biraz değişti. Erkekler uzaktan kumandalı oyuncakları tercih ederken kızlar masal anlatan bebekleri tercih ediyor ama ondan da hemen sıkılıyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR