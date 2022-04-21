Çocuklar göle balık bırakarak 23 Nisan'ı kutladılar

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar göle balık bıraktı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Göleti'nde çocuklara yönelik göle balık bırakma etkinliği düzenledi. Gölet kenarına gelen Beyceli İlkokulu öğrencilerinin alanda bırakılmak için hazırlanmış sazan balıklarını gördüklerinde şaşkınlıkları ve heyecanları gözlerinden okundu. Uzmanların ve öğretmenlerinin eşliğinde kovaların başına geçen minikler, balıkları sakince göle saldı. Bıraktıkları sazanların suda gidişini seyreden çocuklar, sevinç dolu anlar yaşadı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erol Satıcı, çocukların bayramını böyle bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirterek, "2022 'Ulusal Geleneksel Balıkçık ve Yetiştiricilik Yılı Olarak' ilan edildi. Bu çerçevede İl Tarım Müdürlüğü olarak çeşitli programlar hazırladık. Göllere balık atma programı da kutlansın istedik ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla birlikte göle balık bırakmayı düşündük. Sazan ballıklarını göle bırakacağız" dedi.

Göle balık bırakmanın heyecanını yaşayan Hayrunnisa Tekin, hayvanları çok sevdiğini ve etkinlikten oldukça keyif aldığını söyledi. Tekin, "Çok eğlenceliydi, yavru balıkları gölete bıraktık. İlk defa yakından görüyorum bu küçük balıkları. Mükemmel bir duygu, herkesin denemesi gereken bir şey. Balıkları çok seviyorum, hayvanları sevdiğim için onları bırakırken de çok güzel bir duygu yaşadım" dedi.

Göle balık bırakan Azra Duru Güşüm ise ilk defa yavru balık gördüğünü ifade ederek, "Burada göle balık salıyoruz. Laboratuvarlarda yetişmiş, öyle diyorlar. Geldik göletlimize balıklarımızı saldık, eğlendik, güzel oluyor. Yakından ilk defa yavru balık gördüm" diyerek duygularını aktardı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel