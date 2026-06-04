İletişim Başkanı Duran: Çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı olarak Çocuk CİMER Platformu'nu hayata geçirdiklerine vurgu yaparak, "CİMER demek önerilerinizi iletmek demek. Biz çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katılan Duran, konuşmasına başlamadan önce 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'ne değinerek, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere hayatını kaybeden on binlerce çocuğa dikkati çekti. Barışın, coşkunun ve sevincin olduğu bir dünya istediklerini dile getiren Duran, böyle bir dünya için gereken çabayı sarf ettiklerini de söyledi.

"Çocukların ve gençler fikirleriyle ve yapacaklarıyla bu dünyayı daha iyi bir hale getirecek"

CİMER'e Renk Kat projesinin ne kadar yerinde bir çalışma olduğunu bir kez daha vurgulayan Duran, "Bu yarışmada çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz var. Çocukların ve gençlerin bize katacağı çok şey var çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Çocukların ve gençlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirleriyle ve yapacaklarıyla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceklerine inanıyorum" diye konuştu.

"Çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz"

İletişim Başkanlığı olarak Çocuk CİMER Platformu'nu hayata geçirdiklerini aktaran Duran, "Cumhur Dede kitabımız var, onu güncelledik ve çocuklara özel 25 Soruda CİMER Kitapçığımızı yayınladık. Bunların her biri bize devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini millet söylüyorsa eğer çocuklarımızın da bunun birer öznesi olduğunu gösteriyor. Çocukların ve gençlerin fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek ya da sadece iyi dilekleri iletmek değil. Aynı zamanda CİMER demek önerilerinizi iletmek demek. Biz çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"CİMER başvurularının cevaplandırılma süresi 12 gün"

Duran, 2025 yılında CİMER'e 5 milyon 525 bin başvurunun gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu başvuruların yüzde 96.8'i cevaplandırılmış ve cevaplandırılma süresi 12 gün. Bu başarıyla CİMER, 2019, 2021 ve 2025'te Altın Pusula ödülü aldı. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin Altın Küre Mükemmellik Ödülü'nü aldı. Böylece Çocuk CİMER ile CİMER'e yeni bir yön katıyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Duran, CİMER'E Renk Kat yarışmasına ilk ve ortaokul kategorisinde katılan ve ödül almaya hak kazanan 6 öğrenciye ödüllerini takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı