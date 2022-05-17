Çizdikleri resimler oyuncağa dönüştü - Haberler

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 10 bin Okul Projesi ile kardeş okulu olan Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ile yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda "Hayalini Çiz Oyuncağın Olsun" etkinliği düzenledi.

Anaokulu öğrencileri hayallerini çizdiler ve liseli ablaları da onlar için çizdikleri o resimleri oyuncak şekline dönüştürdüler. Öğrencilerin çizdiği o resimler oyuncak oldu. Bu oyuncaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdürü Gökmen Yüce ve Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Mustafa Aydın tarafından öğrencilere hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir bu anlamlı projeleri için emeği geçen herkese teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, "Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencilerimize bu anlamlı etkinlik için ve minik öğrencileri çok sevindirdikleri için gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel