Haberler

İletişim Başkanlığı: "CİMER 2025'te 5.5 milyon başvuru aldı, yüzde 96.8'ine yanıt verdi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanlığı, CİMER'in 2025 yılında 5.5 milyon başvuru aldığını ve bu başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verildiğini açıkladı. Ayrıca dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirliğin arttığı ve uluslararası ödüller kazanıldığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) 2025'te 5.5 milyon başvuru aldığını, başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devlet-millet iletişiminin önemli bir köprüsü olan CİMER, 2025'te 5.5 milyon başvuru alarak vatandaşla güçlü iletişimini sürdürdü ve başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verdi. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü