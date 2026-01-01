İletişim Başkanlığı: "CİMER 2025'te 5.5 milyon başvuru aldı, yüzde 96.8'ine yanıt verdi"

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) 2025'te 5.5 milyon başvuru aldığını, başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devlet-millet iletişiminin önemli bir köprüsü olan CİMER, 2025'te 5.5 milyon başvuru alarak vatandaşla güçlü iletişimini sürdürdü ve başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verdi. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı" denildi. - ANKARA