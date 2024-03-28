Çıldır Anaokulunda 7 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Etkinliği

Çıldır Anaokulunda 7 Mart Dünya Tiyatrolar günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

7 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Çıldır Anaokulunda öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Geleneksel tiyatro kültürünün bir parçası olan Karagöz-Hacivat gölge oyununu çocuklara tanıtmak ve sevdirmek için Çıldır Anaokulu öğretmeniCeren Kemerkaya tarafından etkinlikler yapıldı. Son derece eğlenceli ve bir o kadar da eğitici olan etkinliği öğrenciler severek takip ettiler.

Etkinlik çerçevesinde tüm sınıflar 7 Mart Dünya Tiyatrolar gününü özel parmak kuklaları, el kuklaları, çeşitli sanat etkinlikleri ile günün anlam ve önemini belirten çalışmalar yaptılar. - ARDAHAN