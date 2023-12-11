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Çifteler İlçesi'nde Çocuklar Uzay Çadırı Etkinliğinde Keyifli Dakikalar Geçirdi

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Çifteler İlçesi'nde gerçekleşen Planetaryum (Uzay Çadırı) etkinliği, çocuklara görsel bir şölen sunarak eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı.

Eskişehir'e bağlı Çifteler İlçesi'ndeki çocuklar Planetaryum (Uzay Çadırı) etkinliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

Türk Dünyası Kültür Evi'nde gerçekleşen Planetaryum (Uzay Çadırı) etkinliği, Çifteler İlçesi'nden gelen 3-13 yaş aralığındaki çocuklara görsel bir şölen sundu. Eğitim ve öğretime katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. İlçede büyük bir ilgiyle karşılanan uzay çadırı, astronomi ve uzay bilimi maceralarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Kadir Bıyık, etkinliğe katılım sağlayan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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