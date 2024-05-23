Çifteler İlçesi'nde Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Çifteler İlçesi'nde meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere, bugün Eskişehir ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meydana gelen yağışlar pek çok noktada günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çifteler ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü. İlçe sakinlerine zor anlar yaşatan yağış maddi hasarlara neden oldu. Yağış sonrasında vatandaşlar tarafından toplanan ceviz büyüklüğündeki dolular cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı.

Paylaşılan meteorolojik verilere göre göre, yağışların 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR