Üye Girişi
Haberler

Çifteler İlçesi'nde Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çifteler İlçesi'nde meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında vatandaşlar tarafından toplanan dolular cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı.

Çifteler İlçesi'nde meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere, bugün Eskişehir ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meydana gelen yağışlar pek çok noktada günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çifteler ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü. İlçe sakinlerine zor anlar yaşatan yağış maddi hasarlara neden oldu. Yağış sonrasında vatandaşlar tarafından toplanan ceviz büyüklüğündeki dolular cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı.

Paylaşılan meteorolojik verilere göre göre, yağışların 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cep Telefonu Çifteler Doğal Afet Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti

Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title