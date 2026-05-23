CHP Kurultayı'nın İptal Kararı… Osmaniye İl Başkanı Yavuzer: CHP'ye Kimsenin Bu Şekilde Müdahale Etmesine Asla İzin Vermeyeceğiz

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karşı CHP Osmaniye İl Örgütü, il binası önünde nöbet eylemi başlattı. İl Başkanı Mutlu Yavuzer, 'CHP'ye kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz' dedi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Örgütü, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından başlattıkları nöbeti sürdürüyor. CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, "CHP savaş meydanlarında kurulan savaş meydanlarında bedel ödenerek kurulan bir partidir. CHP'ye kimsenin bu şekilde müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından başlatılan il örgütlerinin nöbet eyleminin ikinci gününde CHP Osmaniye il binası önünde toplanan kalabalık "Özgür Türkiye Özgür Genel Başkan" sloganları attı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, şöyle konuştu:

"CHP savaş meydanlarında kurulan savaş meydanlarında bedel ödenerek kurulan bir partidir. CHP'ye kimsenin bu şekilde müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek kim varsa CHP'nin 2 milyon üyesi alnını karışlar anlını. Bunlar hesap verecekler. Asla terketmeyeceğiz. Kıymetli yoldaşlarım bizler buradayız. Örgüt burada, üyelerimiz burada. Kimsenin korkusu olmasın. Teslim edeceğimiz bir Cumhuriyet Halk Partimiz yoktur. AKP'nin aynı gençlik kolları gibi şimdide mutlan kollarına teslim edecek bir Cumhuriyet Halk Partisi yoktur, vermeyeceğiz teslim etmeyeceğiz. Partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci parti Cumhuriyet Halk Partimizi asla teslim etmeyeceğiz ve şunu yüksek sesle haykıracağız. Biz kazanacağız. Mutlak kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA
