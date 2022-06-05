CHP Muğla Milletvekili Erbay: "20 Yıllık AKP Döneminin Ülkemize Ne Kadar Zarar Verdiğini Görüyoruz" - Haberler

CHP'den 102 milletvekili 51 kente giderek halkın nabzını tutuyor. "Sorunu biliyoruz, çözeceğiz" çalışması için CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ile İzmir Milletvekili Mahir Polat Ardahan'a geldi. Burak Erbay, "20 yıllık AKP döneminin ülkemize ne kadar zarar verdiğini de görüyoruz. Vatandaşlarımız bu yanlış politikaların vermiş olduğu zararı görmüş ve sonuna kadar da yaşamış duruma gelmiştir. Ekonomik olarak yapılan hataları maalesef hepimiz çekiyoruz" dedi.

Ardahan'da saha çalışmalarını yoğunlaştıran CHP heyeti, yarım bırakılan yatırımlar, çiftçi sorunları, ilçelere verilmeyen doğalgaz, tüneller, ulaşım sorunları, göç ve sağlık sorunları başta olmak üzere yaşanan zamlarla ilgili görüşmeler yaptı. Muhtarları da dinleyen CHP heyeti, hazırladıkları raporları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırıp çözüm konusunda TBMM'de dile getireceklerini açıkladılar.

Beraberinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkan Yardımcısı Ahmet Ersan Özsoy, YDK Genel Sekreteri Av. Sezgin Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Atalay, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Canip Kara, CHP İl ve İlçe Başkanlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak için Ardahan'a gelen CHP Milletvekilleri Mahir Polat ve Burak Erbay, CHP Ardahan İl Başkanlığı binasında partililer ile de toplantı yaptı.

"20 YILLIK AKP DÖNEMİ ÜLKEMİZE ZARAR VERMİŞTİR"

'Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını' açıklayan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm şehirlerimizi karış karış geziyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bizler bu ülkeyi kuran partinin üyeleriyiz ve ülkemizin sorunlarını biliyoruz ve yerinde gidip tespitler yapıyoruz. Şunu söylemek gerekir ki 20 yıllık AKP döneminin ülkemize ne kadar zarar verdiğini de görüyoruz. Vatandaşlarımız bu yanlış politikaların vermiş olduğu zararı görmüş ve sonuna kadar da yaşamış duruma gelmiştir. Ekonomik olarak yapılan hataları maalesef hepimiz çekiyoruz."

"ILGAR TÜNELİNDE 4 YILDA 400 METRE DELİNMİŞ"

"İsminde her ne kadar adalet geçse de maalesef o partinin Ardahan'a adaletsizlik yaptığını gördük. Gittiğimiz ilçede doğalgaz borusu 500 metre yakınlarından geçiyor ancak o ilçede doğalgaz yok. Yıllarca insanlarımız hayvancılık yapmış, geliştirmiş tesisler kurmuş peynir üretmiş ülkeye katma değer sağlamak istiyor ama AKP'nin yanlış tarım politikaları, mazot ve yemdeki vergi yükü ile maliyetleri arttırarak zarar vermiştir. Onlarca kişi bize geldi ve 'Biz artık hayvanlarımızı kesmek zorunda kaldık' dedi. Bu ülkede üreten insanları çaresizliğe kimsenin sürüklemeye hakkı yok. Bu kadar uyarılara rağmen AKP halen daha bunu yapmayı sürdürüyorsa bu kasten yapılıyor ve kasten bu suçu işlemektedir. Bunu net bir şekilde Ardahan'da da gördük. İstese mazot ve yemdeki vergi yükünü kaldırabilir. Tarım üreticilerimizin rahatlamasını sağlayabilir. Yaptıkları bütün çalışmaları yarım kalmış. Bir tünel gördük bir girip bakalım dedik 400 metre gidilmiş. 4 yılda gidilen mesafe 400 metre. Bu AKP'nin Ardahan'daki adaletsizliğinin yansımalarıdır. Yerel yönetimlerimizin de ne kadar zorlandığını ve engeller çıkarıldığını da gördük. Biz buradan Ardahan'a söz veriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Millet İttifakı ile ister zamanında yapsınlar isterse de erken yapsınlar iktidar olacağız ve bu zulmeden saray düzenini de alaşağı edeceğiz. İktidara geldiğimizde Ardahan'a çok daha fazla yatırımların gelmesi için uğraşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için.

"DEDELER TORUNLARINDAN KAÇIYOR"

İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda, evine ekmek alamaz durumda elektrik ve su faturalarını ödeyemez durumda. Basın mensubu arkadaşımız hatırlattı. Göle'de esnafı gezerken emekli bir büyüğümüz yanımıza geldi dertlerinden bahsetti. 'Nedir amca durumun nasıl geçiniyorsun?' dedik, kendisinin aynen söylediği şu; 'Benim torunlarım var emekli maaşım belli ve ben torunlarımdan kaçıyorum' dedi, 'onlara bir şey alacak ısmarlayacak durumum yok' dedi. İşte arkadaşlar AKP iktidarının yaptığı bu, dedeleri torunlarından kaçar hale getirdiler. Zulmeden insanın emeğini umudunu çalan AKP iktidarından kurtulmamız lazım. Göle' deki dedeyi torunlarıyla kucaklaşabilir onlarla gezebilir yanında alıp tatile götürebilir refaha kavuşturabiliriz. Bunu CHP öncülüğündeki millet ittifakı ile iktidar olduğumuzda yapacağız. İnsanlar ürettiği zaman emeğinin karşılığını alacak, işçi alacak, çiftçi alacak ve bu ülkeye hizmet etmiş emekli büyüklerimiz rahat ve huzurlu şekilde hayatlarını yaşayacak."

POLAT: "ARDAHAN, 31 MART'TA DOĞRU SEÇİM YAPTI"

AKP'nin yanlış tarım politikaları, mazot ve yemdeki vergi yükü nedeniyle maliyetlerin arttığına dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise şunları söyledi:

"31 Mart seçimleri öncesinde de Ardahan'a gelmiştim ve ne kadar doğru seçimler yaptığımızı Faruk Başkanımız başta olmak üzere çalışmaları yerinde görmekten gurur duydum. Hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Ardahan'ın kardeş şehri İzmir Büyük Şehir Belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer'in selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Türkiye'de sorunları biliyoruz ve bu kapsamda tüm il ve ilçelerimizi geziyoruz. Memleketin her alanında tutun ahlakında, dış politika ve ekonomiye kadar her alan tahrip edildi ve yağmalandı. Hiçbir iktidar çıtayı bu kadar indirmemişti. Bir İçişleri bakanımız var suça bulaşmış uyuşturucuya bulaşmış ne kadar suç örgütü üyesi varsa iç İçişleri bakanı ile fotoğrafları var. Bunların hepsi tesadüf olamaz. Bu yağmacıların öncülerinden bir tanesi olan Türkiye'nin iç işleri bakanı diye gezen bizce suç işleri bakanı. Seviyeyi o kadar düşürmüş bir Cumhurbaşkanı ile karşılaşıyoruz ki söylemeye utanıyoruz, gezi sürecinde sokağa çıkan kadınlara sürtük diyebilecek kadar dili çirkinleşmiş bir iktidarla Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Ardahan'dan sesleniyoruz onları indireceğiz bu zulümlerine de son vereceğiz. Ardahan gerek hayvancılık gerekse turizm olarak kalkındırılacak bir şehir olabilecekken sorun yumağı ile kırsallaştırılmış bir şehre dönüştürülmüştür. Ne süt üreticisi memnun ne de süt satan memnun değil. Hayvancılık çok zor durumda ve ekili alanlarda büyük bir düşüş söz konusu, biz CHP olarak tüm bu sorunları biliyoruz ve sizler için sahada yerinde tespitler ve sizlerden alığımız dinlediğimiz sorunları çözüm önerileri ile birlikte mutabık kaldığımız altılı masa hem de partimizin çözüm önerilerine sunuyor ve sizlerin karşısına çıkıyoruz.

"BUGÜN SAVAŞ VAR VE ÜLKEMİZİN BAŞKA BİR B PLANI YOK"

Görüyoruz ve biliyoruz önümüzdeki kış çok çetin geçecek temel gıda ve ekonomik olarak çok büyük sorunlar yaşayacağız. Kendi ekmeğimizi yapmak için bile ithal buğdaya muhtaç kaldıysak vay bizim halimize. Bugün savaş var ve Ülkemizin başka bir B planı yok. Kimse mazot yükünden dolayı ekemediler ve tarlaya giremediler. Bu yüzden yine ithale muhtaç kalacağız. Ben iddia ediyorum bugün 3,5 lira olan ekmek önümüzdeki yıl bu zamanlarda 10 lirayı görecektir tabi bulabilirsek. Sonrasında temel gıdaya ulaşımımızda artık ne kadar zor olduğu anlamına geliyor. Asgari ücrete zam yaptılar yaptıkları zam açlık sınırının altına düşmüş durumda. Biz CHP olarak Kuvayı Milliye ruhu ile çalışacağız. Başkanlarımız ve Milletvekillerimizin çalışmaları da bir yere kadar. Halkı da örgütlememiz lazım ve halkımızla birlikte bu iktidar dan kurtulmak zorundayız.

"BURALAR HALA KÖMÜRLE ISINIYOR"

2017'de başlanmış ve 2019'da açılacağı vaat edilmiş Ilgar tüneli bugün 2022 ve 400 metreden öteye gidilmemiş. Bu Ardahan'a nasıl şaşı bakıldığını gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde iki ülkeyi birbirine bağlayan sınır kapısı hiç bu kadar uzun süreli kapalı tutulamaz, Türkgözü sınır kapısı kapalı. Bunun kesinlikle takipçisi olacağız. Doğalgaz Hanak Damal ve Posof'un yanından geçiyor fakat buralar halen kömürle ısınıyor. Buna da kesinlikle son vereceğiz. Gölede Yeniköy ve Kalecik adlı köylere gittik, girişte köyün küçük bir kısmında asfalt yapılmış nedenini sordum. Orhan Atalay diye bir vekil gelmiş köy muhtarları ile konuşmuş ve tehditle oy istiyorsunuz sayın vekilim. Eğer bana oy verirseniz bu yol bitecek diyorsunuz oy alamayınca 100 metre 200 metre yol yapıp yarıda bırakıyorsunuz. Bir devletin dini adalettir siz bu dinden devleti uzaklaştırdınız. CHP ile adaletli bir yönetime kavuşacağız. İnsanların mutlu ve beraber yaşayacağı bir ülke kuracağız elbirliği ile diyorum herkese çok teşekkür ediyorum yolumuz uzun."

ANKA / Yerel