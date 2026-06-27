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CHP Muğla İl Başkanı Hakkında Disiplin Soruşturması Talebi

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CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl hakkında, parti binasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bir pankarta ilişkin iddialar nedeniyle parti içi disiplin soruşturması açılması talebiyle MYK ve YDK Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl hakkında, "parti binasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bir pankarta ilişkin" iddialar üzerine parti içi disiplin soruşturması açılması talebiyle CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

CHP üyesi Uğur Ürper tarafından CHP Merkez Yönetim Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvuruda, "söz konusu pankartın il başkanlığı binasına asıldığı ve bu duruma İl Başkanı Nail Kızıl'ın izin verdiği ya da sürece öncülük ettiği" yönündeki iddiaların kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

Dilekçede, iddiaların doğruluğu halinde söz konusu durumun parti birlik ve bütünlüğüne zarar verebileceği, parti yöneticilerine saygı ilkesini zedeleyebileceği ve CHP Tüzüğü ile disiplin hükümlerine aykırılık oluşturabileceği belirtildi.

Başvuruda ayrıca olayın tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili kişiler hakkında CHP Tüzüğü kapsamında disiplin sürecinin işletilmesi talep edildi.

Kaynak: ANKA
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