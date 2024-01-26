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CHP Milletvekili Barış Karadeniz, trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi yakınlarında bugün sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 33 kişi ise yaralanmıştı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

"BİZ YARALILARIMIZIN YANINDAYIZ"

Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Sevgili hemşehrilerim Taşköprü Devlet Hastanesi'ndeyiz. Az önce de Kastamonu Araştırma Eğitim Hastanesi'nde kazada yaralanan yolcularımızı ziyaret ettik. Sinop adına ülkemiz adına üzücü bir gün yaşıyoruz. Şu anda hastalarımızın durumu iyi. Bir hastamız yoğun bakıma alındı, bir hastamız da ameliyata alındı. Muhtemelen onları da atlatacağız. Bütün hemşehrilerimize baş sağlığı diliyorum. 6 vatandaşımız vefat etti. Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Zor bir gün. Biz yaralılarımızın yanındayız. Merak etmeyin. Hepsi çok iyi durumda şu anda."

Kaynak: ANKA / Yerel

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