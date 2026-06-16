CHP'li Bayraktutan'dan Kazaların Yaşandığı Şavşat Yolu Tepkisi: "Bu Yolu Bir An Önce Yapın"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de önceki gün kamyonetin Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonucu kaybolan 68 yaşındaki Selahaddin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya'nın arama çalışmaları sürerken, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yaptığı açıklamada, "Şavşat yolu ölüm yolu olmuştur. Bu yollarda insanlarımızı kaybetmemek için defalarca uyardık ancak bir sonuç alamadık. Yetkililere sesleniyorum, bu yolu bir an önce yapın" ifadelerini kullandı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şavşat'ta meydana gelen son kazanın ardından yaptığı açıklamada, Artvin genelinde yol ve ulaşım sorunlarını uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdıklarını, yalnızca Artvin genelindeki yol ve ulaşım sorunlarına ilişkin 104 yazılı soru önergesi verdiklerini belirtti.

Şavşat kara yolu özelinde ise önceki süreçte 7 ayrı yazılı soru önergesi sunduklarını, bu önergelerde trafik kazaları, heyelan riski, yol bakım ve onarım eksiklikleri ile köy yollarındaki ulaşım sorunlarının ele alındığını kaydeden Bayraktutan, Şavşat'ta önceki gün yaşanan kazaya da değinerek, şunları kaydetti:

"Artvin'de içinde bulundukları kamyonetin Şavşat Suyu'na düşmesi nedeniyle Selahattin Kaya ve oğlu ne yazık ki şu ana kadar bulunamamıştır. Şavşat yolu ölüm yolu olmuştur. 28. dönemde parlamentoya verdiğim 100'ü aşkın soru önergesinin 7 tanesi yalnızca bu yola ilişkindir. Geçtiğimiz dönemde de bu yola ilişkin 6–7 önerge verdik. Gittim, bu yolda bizzat basın toplantısı yaptım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmalar yaptım. 'Yapmayın' dedim, 'bu canlarımızı bu yollarda kaybetmeyelim' dedim. Ancak hiçbir ses, hiçbir tepki alamadık. Buradan açıkça ifade ediyorum, yetkililere sesleniyorum, bu yolu bir an önce yapın. Artvin'in çocukları Artvin yollarında ölmesin, Şavşat'ın çocukları Şavşat'ın sularında can vermesin."

Kaynak: ANKA