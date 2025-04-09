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CHP Kırıkkale İl Başkanı Kapı Kapı İmza Topluyor

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CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasında, imza noktalarına ulaşamayan vatandaşlara evlerinde ulaşarak imza topluyor.

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyası kapsamında imza noktalarına ulaşamayan vatandaşlar için kapı kapı gezerek imza topluyor.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, kampanyaya destek vermek isteyen ancak fiziksel olarak parti binasına ya da imza stantlarına ulaşamadıklarını belirten vatandaşlara doğrudan evlerinde ulaşarak sürece katılımlarını sağlıyor.

İl Başkanı Bozdağ, Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldız ve parti üyesi avukat Tuğba Çiftçi ile vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, desteklerini bizzat topluyor.

Son olarak diyaliz hastası Elif Albayrak, belinden ameliyat geçiren Ganime Özlük ve kısa süre önce bir yakınını kaybeden Ulviye Ulucan'a yapılan ev ziyaretlerinde imzalar alındı. CHP heyeti, vatandaşlarla yakından ilgilenerek hem süreci anlattı hem de desteklerini aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, "Talep eden her vatandaşımızın kapısını çalıyoruz. Bugün de yine Kırıkkale'de bir hanemizi ziyaret edeceğiz. İmza için bize gelemeyeceklerini söylediler, biz de onların kapısını çalacağımızı söyledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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