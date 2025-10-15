Haberler

CHP Iğdır İl Başkanlığı'nda Değişim: Nizamettin Ada Yeni Başkan

CHP Iğdır İl Başkanlığı kongresinde Nizamettin Ada, 43 oy alarak yeni başkan seçildi. Mevcut başkan Öztürk Kaylan'a karşı yarışan Ada, birlik ve beraberlik mesajı vererek halkın sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- CHP Iğdır İl Başkanlığı kongresi tamamlandı. Kongrede 79 delege oy kullandı; mevcut Başkan Öztürk Kaylan 36 oy alırken, rakibi Nizamettin Ada 43 oyla CHP Iğdır İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı üstlendi. Sarı, konuşmasında örgüt içi birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "CHP'nin gücü halkın vicdanıdır. Bu kongre, Iğdır'da halkla daha güçlü bağlar kurmamızın bir adımıdır," dedi.

Kongreye ayrıca CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da katıldı. İncesu, yaptığı değerlendirmede, "Iğdır gibi sınır kentlerimizde örgütlü mücadele, demokrasinin teminatıdır. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Nizamettin Ada, teşekkür konuşmasında partililere birlik ve beraberlik mesajı verdi ve "Bu görevi büyük bir sorumlulukla devralıyorum. Amacımız, Iğdır'da halkın sorunlarına çözüm üreten, kapsayıcı ve çalışkan bir örgüt yapısı kurmak. İlimize, ülkemize hayırlı olsun." dedi.

