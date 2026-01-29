Haberler

Özgür Özel, 2 Şubat'ta Gaziantep'te Depremzedelerle Bir Araya Gelecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Depremleri'nin 3. yılı nedeniyle 2 Şubat'ta Gaziantep'te depremzedelerle bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında depremzedelerin sorunları dinlenecek ve yaşamını yitirenler anılacak.

(GAZİANTEP) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin 3'üncü yılında deprem bölgesinde gerçekleştireceği temaslar kapsamında 2 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'te depremzedelerle bir araya gelecek.

CHP lideri Özel, 6 Şubat Depremleri'nin üçüncü yılı nedeniyle 2 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'te bir dizi ziyaret ve temasta bulunacak. Özel, Gaziantep programı kapsamında depremden ağır şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremzedelerle buluşacak.

Ziyaret kapsamında depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar anılacak. Anma programlarında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulacak, depremzedelerin yaşadığı sorunlar yerinde dinlenecek.

Özel'in Gaziantep programı, şöyle:

-14.30: Nurdağı İlçe Başkanlığı Konteyneri ziyareti

Yer: Yeni Mah. Kaymakamlik civarı Konteyner Kent Nurdağı

-14.45: Konteyner kent esnaf ziyareti ve konteyner kentte yaşayan aileleri ziyaret

Yer: Yeni Mah. Kaymakamlık civarı Konteyner Kent Nurdağı

-16.30: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlid-i şerif okutulması

Yer: Yasmin Life Düğün Salonu İslahiye

Kaynak: ANKA / Yerel
