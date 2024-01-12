CHP Gençlik Kolları Başkanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti
CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette yerel seçimlere yönelik çalışmalar değerlendirildi ve Çerçioğlu gençlere yönelik çalışmalarından dolayı kutlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette Dinç ve Akosman, Çerçioğlu'na gençlere yönelik çalışmalarından dolayı kutladı. Gençlerin hayatını kolaylaştırıcı çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade eden Çerçioğlu ise Dinç ve Akosman'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN