CHP Kurultayı'nın İptal Kararı… Gaziantep İl Başkanı Açar: Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz

CHP Gaziantep İl Başkanlığı, 'mutlak butlan' kararına karşı Maarif Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. İl Başkanı Vakkas Açar, kararın halk iradesine müdahale olduğunu belirterek 'Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz' dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı, "mutlak butlan" kararına karşı Maarif Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, kararın halk iradesine müdahale olduğunu savunarak "Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı, kamuoyunda tartışma yaratan "mutlak butlan" kararına karşı şehir merkezindeki Maarif Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar okurken, çok sayıda partili ve vatandaş meydanda bir araya gelerek karara tepki gösterdi.

Parti örgütü adına yapılan açıklamada, söz konusu kararın demokratik siyasete ve seçilmiş iradeye yönelik hukuksuz bir müdahale olduğu savunuldu. Açıklamada, CHP'nin kurultay iradesinin ve parti içi demokrasi mekanizmalarının dışında hiçbir zeminin meşru kabul edilmeyeceği ifade edildi.

"CHP TESLİM ALINACAK BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik süreçlerin siyasi operasyon niteliği taşıdığı öne sürülürken, CHP'nin halkın iradesiyle yoluna devam edeceği vurgulandı.

Vakkas Açar, CHP'nin teslim alınacak bir parti olmadığını belirterek, örgütün iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

MAARİF MEYDANI'NDA SLOGANLAR YÜKSELDİ

Basın açıklaması sırasında meydanda toplanan partililer sık sık slogan atarken, demokrasi ve halk iradesi vurgusu öne çıktı. Açıklama, "Milletimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" mesajıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
