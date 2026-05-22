Artvin'deki CHP Teşkilatlarından Özgür Özel'e Destek Açıklaması

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – CHP Artvin İl ve İlçe Başkanlıkları, Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.

CHP Artvin İl ve İlçe Başkanları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, partinin 38. Olağan Kurultayı'nı iptalinin ardından toplantı yaptı.

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, siyasi bir belirsizlik yaratılmak istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Partimize yönelik yürütülen mutlak butlan tartışmaları üzerinden yaratılmak istenen siyasi belirsizlik ve müdahale girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Demokrasiye, parti içi iradeye ve örgütümüzün ortak mücadelesine gölge düşürmeye çalışan hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü üyelerinden, örgütlerinden ve halktan aldığı meşru iradedir. Bu iradeyi tartışmaya açmaya çalışan girişimler, siyasi mühendislik çabalarının bir parçasıdır."

"PARTİMİZİN KURUMSAL YAPISINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Artvin İl Örgütü ve ilçe başkanlıkları olarak; Genel Başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimizin yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Partimizin birliğini, örgüt iradesini ve demokratik mücadele hattını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni masa başı hesaplarla dizayn etmeye çalışanlara karşı örgütümüz dimdik ayaktadır. Bizler gücünü halktan alan bir siyasi geleneğin temsilcileriyiz. Hiçbir tartışma, hiçbir müdahale girişimi partimizin halkın umudu olma yürüyüşünü durduramayacaktır. Tüm örgütlerimizle birlikte demokrasiye, hukuka ve partimizin kurumsal yapısına sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA