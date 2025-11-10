Haberler

CHP Artvin, 10 Kasım Ara Tatiline Protesto Düzenledi

CHP Artvin İl Örgütü, 10 Kasım haftasına denk gelen ara tatili protesto ederek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi. Partinin sözcüsü Zuhal Seçkin Kaçan, bu durumun Atatürk'ün hatırasına yapılan bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

HABER: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin İl Örgütü, ara tatilin 10 Kasım haftasına denk getirilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti. CHP Artvin İl Eğitim Sekreteri Zuhal Seçkin Kaçan, "Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı olmasının ardından, 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı" dedi.

Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Artvin'de anma törenleri düzenlendi.

Tören kapsamında CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP İl Örgütü, Gazi İlköğretim Okulu önünde açıklama yaptı.

CHP Artvin İl Eğitim Sekreteri Zuhal Seçkin Kaçan yaptığı konuşmada, bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandıklarını belirtti.

10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, mirasına sahip çıkma günü olduğunu ifade eden Kaçan, "Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı olmasının ardından, 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu, yalnızca bir planlama tercihi değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Bu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma; onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür.

Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya yönelik her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve onun değerleri ilelebet yaşayacak."

Kaynak: ANKA / Yerel
Kaynak: ANKA / Yerel
