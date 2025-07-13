Ceylanpınar Jandarma Komutanlığı'na Yeni Atama

Ceylanpınar Jandarma Komutanlığı'na Yeni Atama
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Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına, Jandarma Yüzbaşı İlker Bilim'in yerine Jandarma Üsteğmen Bünyamin Tunahan Pulat atandı. Pulat, Sakarya Üniversitesi mezunu olup, çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına yeni bir atama gerçekleşti.

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Jandarma Komutanlığında görev değişikliği yaşandı. Jandarma Yüzbaşı İlker Bilim'in yerine Jandarma Üsteğmen Bünyamin Tunahan Pulat getirildi. Sakarya Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan komando taburu ve çeşitli yerlerde görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Pulat, 27 Haziran'da ilçe jandarma komutanı görevine getirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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