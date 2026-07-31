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Ceylanpınar’da emniyet ve jandarma sorumluluk alanları yeniden düzenlendi

Ceylanpınar’da emniyet ve jandarma sorumluluk alanları yeniden düzenlendi
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Ceylanpınar’da vatandaşların güvenlik hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında önemli bir düzenlemeye gidildi.

Ceylanpınar'da vatandaşların güvenlik hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında önemli bir düzenlemeye gidildi.

Şanlıurfa Valiliği'nin 16 Temmuz 2026 tarihli onayı doğrultusunda yapılan yeni düzenleme kapsamında, daha önce jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan bazı alanlar Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna devredildi. Yeni uygulamayla birlikte Özbek Mahallesi, Millet Bahçesi çevresi, Sanayi Bölgesi, Kepez olarak bilinen bölge ve Kızıltepe ışıklarına kadar uzanan güzergah jandarma sorumluluk alanından çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk alanına dahil edildi.

Bu değişiklikle birlikte söz konusu bölgelerde meydana gelebilecek asayiş olayları, trafik hizmetleri, adli ve idari kolluk faaliyetleri ile genel güvenliğe ilişkin tüm kolluk hizmetleri Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Yetkililer, yapılan düzenlemenin güvenlik hizmetlerinin daha planlı, hızlı ve etkin şekilde sunulmasını amaçladığını belirterek, vatandaşların ihtiyaç duydukları durumlarda görevli kolluk birimine başvurmalarının önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, yeni sorumluluk sınırlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili bölgelerde güvenlik tedbirleri ve hizmet planlamaları da emniyet müdürlüğü tarafından sürdürülecek. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına yeni sorumluluk alanları hakkında bilgi sahibi olmalarının faydalı olacağını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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