Nedim Tarhan'ın Adı Ceyhan'daki Parkta Yaşayacak - Haberler

Ceyhan Belediyesi ve Mezitli Belediyesi iş birliğiyle Mustafabeyli Mahallesi'nde eski CHP Adana Milletvekili Nedim Tarhan'ın adının verildiği çocuk parkı açıldı.

1977 yılında CHP'den milletvekili seçilen, Köy Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanlığı'nın yanı sıra Barış Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yapan, henüz 44 yaşındayken 1992 yılında hayata veda eden Nedim Tarhan'ın adının verildiği parkın açılışı yapıldı.

Ceyhan Belediyesi ve Mezitli Belediyesi iş birliği düzenlenen park açılışına Nedim Tarhan'ın kardeşi, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan ile Nedim Tarhan'ın eşi Nermin Tarhan ile kız kardeşleri İmer Ulaştır ve Leman Tosun, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanı Halil Şükret Çaylı, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Fikret Cirit, CHP Osmaniye İlçe başkanları, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Mezitli ve Ceyhan Belediye Meclis üyeleri, Mustafabeyli Mahalle Muhtarı Mahmut Buldu, Nedim Tarhan'ın kız kardeşleri İmer Ulaştır ve Leman Tosun ve mahalle halkı katıldı.

"NEDİM TARHAN BİR DEĞER"

Duygu dolu anların yaşandığı açılışta konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Mezitli Belediyesi ile ortak proje geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Mustafabeyli'de doğan Nedim Tarhan'ın Çukurova toprakları için bir değer olduğunu kaydeden Hülya Erdem, parkın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Erdem, Mustafabeyli Mahallesi'nin çok önemli yerlere gelmiş insanlar yetiştirdiğini, mahalleye bir de kütüphane kazandıracaklarını dile getirdi.

Ağabeyi Nedim Tarhan'ın adının verildiği parkın Mustafabeylili çocuklar için yeni bir yaşam alanı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli ile Ceyhan Belediyesi ile işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Nedim Tarhan'ın eşi Nermin Tarhan da Hülya Erdem ve Neşet Tarhan'a duyarlılıkları ve eşinin adını yaşattıkları için teşekkür etti.

Açılışın ardından Ceyhan Belediye başkanı Hülya Erdem, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan ile parkın adının verildiği Nedim Tarhan'ın eşi Nermin Tarhan'a çiçek takdim etti.