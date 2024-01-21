Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, öğrencilere karne hediyesi verdi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yarıyıl tatilinde öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, çocuklara çeşitli hediyeler sundu. Çukurova'nın tek, Ceyhan'ın ilk ve tek kadın Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhan bizim için bir sevdadır. Hangi şartlar altında olursa olsun Ceyhanlı komşularıma hizmet etmek benim için şereftir" dedi.

"ÇOCUKLAR, GELECEĞİMİZİ AYDINLATIYOR"

Başkan Hülya Erdem, Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde düzenlenen etkinliklerde Ceyhanlı evlatlarının karne sevincine ortak oldu.

Kıymetleri çocukları ve ailelerini tebrik eden, güzel, neşeli ve huzurlu bir tatil dileyen Başkan Hülya Erdem, "Geleceğimizi aydınlatan çocuklarımız için çalışmaya, sağlıklı gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.