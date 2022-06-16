Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Demokrat Parti Heyetini Ağırladı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İl Başkanı Mustafa Tümer ve Ceyhan İlçe Başkanı Hüseyin Demiray ile beraberindeki heyet, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdem, Ceyhan Enerji İhtisas Enerji Bölgesi'nin hayata geçirilmesinin Ceyhan ve Adana için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci etabının tamamlandığını, ikinci etap satış çalışmalarının da tamamlandığını belirten Başkan Erdem, "Tarım, sanayi ve turizmin önemli bir merkezi olan Ceyhan'da üretim ve istihdamın gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 20 dakikalık sürede denize, 20 dakikalık sürede yaylaya çıkılabilen Ceyhan ilçemiz geniş altyapı potansiyeliyle yıldızı parlayan bir ilçedir" diye konuştu.

"KADINLAR, KIZLAR, GENÇLER BAŞ TACIMIZ"

Ceyhan'da sosyal yardımlaşmanın en önemli örneklerini sunduklarını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın destekleriyle yol, altyapı, içme suyu çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Erdem, şunları söyledi:

"Kreş, çocuk oyun parkları, kent meydanı, taziye evleri yapmaya devam ediyoruz. Başkanımız Zeydan Karalar sayesinde en önemli sorunumuz olan asbestli boruları değiştirdik. Merkezdeki 31 mahallemizde asfalt ve parke çalışmalarımızı büyük ölçüde bitirdik. 3 mahallemizde devam eden yol çalışmaları da tamamlanırsa Ceyhan'da bu konuda sorunumuz kalmayacak. Kadınlar ve kızlarımıza ayrı önem veriyoruz. Dikimevi Atölyesi kurduk. Kadın Eli Birimi oluşturduk. Bu sayede ilçemizdeki tüm kadınlara ulaşıyor, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyoruz."

Gençlerin yurt dışına gitme isteğine de dikkat çeken Başkan Erdem, "Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle, sportif faaliyetlerimizle, sınavlara hazırlık dershanemizle, şenlikler, konserler ve bir dizi çalışmalarımızla genç nesilleri ülkemizde ve Ceyhanımızda tutma çabalarımız var" dedi.

"MEMLEKET DERİNDEN BİR NEFES ALSIN"

Misafirperverliği için Başkan Erdem'e teşekkür eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Ceyhan'daki sorunların ülkenin genelindeki sorunlara benzer olduğunu kaydetti. Uysal, "Türkiye'nin her bölgesinin kendine göre hem avantajı hem de dezavantajı var. İnşallah üzerimizdeki şu örtüyü hep beraber kaldıralım. Memleket derinden bir nefes alsın" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Başkan Erdem, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a Türk Bayrağı ve tablo hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

ANKA / Yerel