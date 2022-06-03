Çevreci Projeler, Eskişehir'e Nefes Aldırdı - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında düzenledi hafriyat yönetimi, inşaat yıkıntı atıklarının geri kazanımı ve denetimi, bitkisel atık yağ denetimi, katı atıkların ve tıbbi atıkların bertarafı, güneşten ve evsel atıklardan enerji üretim faaliyetleri ile hem çevreyi koruma altına aldı hem Eskişehir'e nefes aldırdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, düzenledikleri çalışmalar ile kentin çevresini korumaya devam ediyor. "5 Haziran Dünya Çevre Günü" yaklaşırken, Eskişehir'in çevresini korumak için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2022 yılında da önemli çalışmalara imza attı.

İNŞAAT ATIKLARINA SIKI TAKİP

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kurduğu Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kentte oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının takibini sağlıyor. 2022 yılı Nisan ayına kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 83.000 ton hafriyat toprağı madencilik faaliyetleri sonucu vasfını yitirmiş alanların rehabilitasyonunda, yaklaşık 59.000 ton bitkisel toprak ise park, bahçe ve rekreasyon alanlarında değerlendirildi. 14.512 ton inşaat ve yıkıntı atığının geri kazanılması amacıyla İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'ne kabulü yapıldı.

KAÇAK DÖKÜMLERE CEZALAR

İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinde 2022 yılı Nisan ayına kadar inşaat ve yıkıntı atıklarından yaklaşık 24.499 ton geri kazanılmış malzeme elde edildi. Geri kazanılmış bu malzemeler Belediye'nin yol, otopark, yeşil alanlardaki sert zemin çalışmaları ve kanalizasyon vb. altyapı çalışmalarında kullanıldı. Kaçak dökümlerle mücadele kapsamında 2022 yılı Nisan ayına kadar 96 adet hafriyat ve bitkisel toprak denetimi yapılarak, 48.585,00 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Eskişehir genelinde 2022 yılı Nisan ayına kadar tespiti yapılan yaklaşık 3 ton kaçak dökülen hafriyat atıkları, alanlardan temizlenerek Büyükşehir Belediyesi tesislerinde bertaraf edildi.

EVSEL ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerinde 2022 yılında mayıs ayına kadar 80.000 tonun üzerinde evsel atığın bertarafı sağlandı. Tesiste yaklaşık 1.000 ton ambalaj atığını da mekanik ayrıştırma yoluyla ayrıştırıldı. Organik atıklardan da 95.000 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 18.038.000 KWh enerji üretimi sağlandı. Tesisteki 2000 m2'lik serada yıllık 100 bin adet çelikleme yapılarak süs bitkileri üretimi düzenledi.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Restoran, kafe ve gıda satışı yapılan iş yerlerinde ise bitkisel atık yağ denetimlerini sürdüren görevli personel, işletmelere bitkisel atık yağları toplayan firmalar ile protokol yapmaları ve atık yağlarını lisanslı firmalara vermeleri yönünde uyarılarda bulundu.

TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI VE ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI

Öte yandan Eskişehir'de günde yaklaşık 5 ton tıbbi atık oluşurken Tıbbi Atık Bertaraf Tesisinde kullanılan ileri sterilizasyon teknolojileri ile 2022 yılı mayıs ayına kadar 638 ton tıbbi atık sterilize edildi. Atık pillerin toplanması için ise Taşınabilir Atık Pil Üreticileri Derneği, Büyükşehir Belediyesi ve 9 ilçe belediye arasında protokol imzalandı. Bu sayede okullara yerleştirilen atık pil kutularında yaklaşık 5 ton atık pil toplandı.

GÜNEŞTEN ENERJİ ÜRETİMİ

Tarım için kullanıma uygun olmayan ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gürpınar Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali kuruldu ve 2022 yılı nisan ayı sonuna kadar 383 MWh enerji üretildi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİMLER VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincine sahip, çevreye duyarlı, örnek birer çevre dostu çocuklar geliştirilmesine yönelik 2021-2022 eğitim yılı içinde yüz yüze düzenlenen geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri ile 30 okulda 1974 öğrenciye ulaşıldı. Aynı zamanda Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'ne, 2021-2022 eğitim yılı içerisinde 8 okul ziyarette bulunurken 349 öğrenciye evsel atıkların bertarafı, enerji üretimi ve geri dönüşümü hakkında eğitim verildi.

ANKA / Yerel