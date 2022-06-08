Çeşme'de Annelere Meslek Edinme Kursu - Haberler

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Çeşme'de Annelere Meslek Edinme Kursu

ANKA - Yerel
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Çeşme'de Annelere Meslek Edinme Kursu

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın Reisdere ve Ovacık’ta hayata geçirdiği Masal Evleri’nde annelere özel meslek edinme kursları başlıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın Reisdere ve Ovacık'ta hayata geçirdiği Masal Evleri'nde annelere özel meslek edinme kursları başlıyor.

Çeşme Belediyesi bünyesinde açılan Masal Evleri'nde çocukların gelişimleri için uygun koşulları sağlamak, annelerin ise ekonomik hayata katılımını sağlayacak mesleki eğitimler veriliyor. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda çocuklar ve ailelere yönelik sanatsal atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitmen - psikolog - ebeveyn destekli çalışmalar, doğa ile tanışma atölyeleri, çocuk hakları farkındalık çalışmalarının yanı sıra, çeşitli eğitim ve seminerler düzenleniyor.

Kadınlara yönelik meslek edindirme ve beceri kurslarının da verildiği Masal Evlerinde ilk olarak alanında uzman kişiler tarafından aşçı yardımcılığı ve kat hizmetleri eğitimleri veriliyor. 13 Haziran'da Ovacık Masal Evi'nde el Sanatları kursu, 15 Haziran'da Reisdere Masal Evi'nde muhasebe 20 Haziran'da ise ön muhasebe kursu başlıyor. Kurslara başvurmak isteyen vatandaşlar (232) 750 0 750 numaradan 815'i tuşlayarak kayıt yaptırabilecek.

Masal Evleri'nin üçüncüsünün Germiyan'da açılacağını belirten Başkan Ekrem Oran, "Çalışan, ekonomik geliri düşük olan ailelerimiz çocuklarını belediyemizin Masal Evlerine bırakabilecekler. Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken, annelerimiz de aile ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. Böylece Masal Evler'i hem eğitim hem de istihdama katkı işlevi görecek" dedi.

ANKA / Yerel

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