Çermik'te Gazze İçin 1.287.381 TL Yardım Toplandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen etkinliklerde, öğrenci ve velilerin katkılarıyla Gazze'ye gönderilmek üzere toplamda 1 milyon 287 bin 381 lira para toplandı. Yardımlar, ilgili resmi kuruma teslim edildi.
Çermik ilçesindeki okullarda Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında Gazze yararına etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında 1 milyon 287 bin 381 TL yardım toplandı. Yardımlar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilgili resmi kuruma teslim edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel