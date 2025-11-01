Çermik'te Gazze İçin 1.287.381 TL Yardım Toplandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenci ve velilerin katkılarıyla Gazze'ye gönderilmek üzere 1 milyon 287 bin 381 lira para toplandı.

Çermik ilçesindeki okullarda Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında Gazze yararına etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında 1 milyon 287 bin 381 TL yardım toplandı. Yardımlar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilgili resmi kuruma teslim edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR