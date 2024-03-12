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Çerkezköy'de Jandarma Vatandaşları KADES ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

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Çerkezköy Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı, KADES ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Kızılpınar Mahallesi'nde yapılan bilgilendirme faaliyetinde 46 kadın ve 23 erkek vatandaşa KADES ve dolandırıcılık konularında bilgi verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları KADES ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Çerkezköy Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından KADES ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Ekiplerce Kızılpınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde 46 kadın, 23 erkek vatandaşa KADES, 6284 Sayılı Kanun Tanıtımı ve Dolandırıcılık Olayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarmanın bilgilendirme faaliyetinde vatandaşları bilgilendirme ve uyarı broşürleri de dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılpınar Çerkezköy Jandarma KADES Güvenlik Yerel Güncel Haberler

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